Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в СирииГазета.Ru 11:03

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник. Как отмечается, эти районы находились под контролем боевиков.

Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

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