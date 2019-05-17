Политика

Россия примет ответные меры на новые санкции СШАNews.ru вчера в 21:30

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Данные шаги вызовут ответные меры.
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Россия ответит на новые санкции США

RT на русском04:03

Россия не оставит без ответа новые санкции США

Известия01:54

Россия примет ответные меры на санкции США по акту Магнитского

ТАССвчера в 20:02

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

РИА Новости00:30

Россия пообещала ответить на расширение санкционного «списка Магнитского»

Коммерсантъвчера в 20:39

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Газета.Ru02:44

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

РБКвчера в 20:00
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Политика

В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Футбол

Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Обновлено в 06:58
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Больница сгорела в старинном селе в Карелии

Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Авто

Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

Новую Skoda Octavia, премьера которой должна состояться уже в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Хоккей

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 02:58
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва

Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию

Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено в 07:11
Авто

Седан BMW M5 выпущен в юбилейной версии

Обычный седан BMW M5 Competition в Германии стоит от 128600 евро, а в России — от 7,9 млн рублей.
Обновлено в 05:37
Общество

В выходные южноуральцев ожидают заморозки и снег

Местами пройдут небольшие дожди, на севере и в горах - с мокрым снегом.
Обновлено в 05:55
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Происшествия

Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

Обновлено в 04:53
Политика

Порошенко подписал указ для инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, обеспечивающий необходимые мероприятия для инаугурации новоизбранного главы страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:53
Культура

Сыновья Майкла Джексона запустили собственный канал на YouTube

Сыновья Майкла Джексона Принс и Бланкет вместе с двоюродным братом Таджем запустили свой канал на YouTube.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лиге

"Тамбов" прошел лицензирование для участия в премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Обновлено в 05:53
Политика

Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, которому 17 мая исполнилось 66 лет.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

«Поделом тебе, дочка буржуев»: Микелла Абрамова стала народным изгоем

Дочка певицы, которую и до аннулирования результатов травили в Сети, стала настоящим народным изгоем.
Обновлено в 05:00
Политика

ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки

«17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 06:33
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
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