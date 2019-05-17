Политика
Россия примет ответные меры на новые санкции СШАNews.ru вчера в 21:30
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Данные шаги вызовут ответные меры.
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Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Обновлено в 06:58
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Новую Skoda Octavia, премьера которой должна состояться уже в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва
Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено в 07:11
Авто
Седан BMW M5 выпущен в юбилейной версии
Обычный седан BMW M5 Competition в Германии стоит от 128600 евро, а в России — от 7,9 млн рублей.
Обновлено в 05:37
Общество
В выходные южноуральцев ожидают заморозки и снег
Местами пройдут небольшие дожди, на севере и в горах - с мокрым снегом.
Обновлено в 05:55
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Происшествия
Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко подписал указ для инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, обеспечивающий необходимые мероприятия для инаугурации новоизбранного главы страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:53
Культура
Сыновья Майкла Джексона запустили собственный канал на YouTube
Сыновья Майкла Джексона Принс и Бланкет вместе с двоюродным братом Таджем запустили свой канал на YouTube.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лиге
"Тамбов" прошел лицензирование для участия в премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, которому 17 мая исполнилось 66 лет.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
«Поделом тебе, дочка буржуев»: Микелла Абрамова стала народным изгоем
Дочка певицы, которую и до аннулирования результатов травили в Сети, стала настоящим народным изгоем.
Обновлено в 05:00
Политика
ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки
«17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 06:33
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08