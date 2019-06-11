Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантамREGNUM 01:28
Как уточнили в пресс-службе Министерства труда РФ, планируется, что документ будет подписан осенью и ратифицирован всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года, передаёт РБК. В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Читать в источнике
Оценить298
с чего всё началось
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Электричка сошла с рельсов в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Экономика
Мантуров доложил Путину об успехах в инвестиционной сфере
По словам Дениса Мантурова, за три года заключено 40 масштабных соглашений.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Происшествия
Галкин рассказал о проплаченных комментариях к публикациям о деле Голунова
Ведущий «Первого канала» Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором потребовал освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 10:17
Общество
В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Трое погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 01:44
Экономика
Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое
Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти вдвое в годовом выражении — до $35,2 млрд, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Политика
Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон
Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Назад в 70-е? Fujifilm анонсировала выпуск усовершенствованной чёрно-белой плёнки
Прислушавшись к фанатам, Fujifilm анонсировала выпуск усовершенствованной чёрно-белой плёнки Neopan 100 ACROS II.
Обновлено в 08:32
Политика
США направили запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Риксен не собирается делать эвтаназию
Ранее экс-игрок петербургского клуба позвал всех на свой последний вечер Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что он будет делать эвтаназию.
Обновлено в 09:17