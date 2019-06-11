Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантамГазета.Ru 05:01

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

с чего всё началось

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Это следует из письма Минтруда. Сейчас мигранты делают отчисления, но пенсии не получают.

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