Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантамГазета.Ru 05:01
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Это следует из письма Минтруда. Сейчас мигранты делают отчисления, но пенсии не получают.
Читать в источнике
Оценить203
с чего всё началось
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест
Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Нижнем Тагиле после взрыва газа ввели режим ЧС
Власти Нижнего Тагила объявили режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном жилом доме, сообщается на сайте горадминистрации.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков
На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых
Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Популярность Sony Xperia 1 набирает обороты
Компания запускает на мировой рынок смартфонов свое новое устройство – Sony Xperia 1. Аппарат уже доступен для предзаказа в некоторых странах Европы.
Обновлено 08 июня в 08:08
Общество
В России предложили запретить изымать домашних животных за долги
В России могут запретить изымать у граждан домашних животных за долги.
Обновлено в 04:47
Хоккей
Голкипер Сохатский вернулся в «Салават Юлаев»
Сохатский является воспитанником «Салавата Юлаева», он выступал за команду с 2013 по 2016 год. Затем он перешел в «Автомобилист».
Обновлено в 03:56
Здоровье
Почти три тысячи жителей Кубани пострадали от укусов клещей
До десятого июня в лечебные учреждения Краснодарского края обратились 2953 человека, из них 1387 - дети до 14 лет Почти три тысячи жителей Кубани пострадали от укусов клещей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:00
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал анонсировал документальный фильм о Чернобыле, который покажут 22 июня.
Обновлено в 00:46
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года
Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Футбол
ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения
Пресс-служба ЦСКА поздравила знаменитого нападающего Вагнера Лава с днем рождения. Сегодня бразильскому футболисту исполняется 35 лет.
Обновлено в 03:35
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Политика
Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром
Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Обновлено в 02:28
Политика
Стало известно, сколько получает спикер Зеленского
Оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38,7 тыс. рублей).
Обновлено в 02:21
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17