Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантамREGNUM 01:28

Как уточнили в пресс-службе Министерства труда РФ, планируется, что документ будет подписан осенью и ратифицирован всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года, передаёт РБК. В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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с чего всё началось

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
РБКвчера в 23:00

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Россия будет платить пенсии мигрантам

Газета.Ru03:24

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

РБКвчера в 23:00

Россия начнет выплачивать пенсии иностранцам

ФАН01:31

Россия будет выплачивать пенсии иностранцам

Lenta.ru00:52

Россия будет платить пенсии иностранцам

URA.Ruвчера в 23:59

Россия будет выплачивать пенсии иностранцам

Говорит Москва02:20

Мигранты получат российские пенсии

Московский Комсомолец01:42
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