Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантамREGNUM 01:28
Как уточнили в пресс-службе Министерства труда РФ, планируется, что документ будет подписан осенью и ратифицирован всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года, передаёт РБК. В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Читать в источнике
Оценить163
с чего всё началось
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Общество
Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета
Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто
После рестайлинга у FAW Besturn X40 изменился экстерьер и название
Еще в минувшем году руководство концерна дало новое название суббренду Besturn. Теперь это Bestune (речь идет об авто, поставляемых в КНР).
Обновлено в 01:50
Политика
Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ
Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор просят ограничить продажу одноразовой посуды
Минприроды и Роспотребнадзор направили предложения экологической комиссии СПЧ по сокращению образования отходов, совместно выступив за ограничение продажи одноразовых изделий из пластика, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова
Евгений Фельдман для "Медузы" (CC BY 4.0) Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 15:04
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено 09 июня в 16:49
Армия и оружие
Покупка Индией С-400: русские будут раздражены
По оценкам индийской стороны, если Нью-Дели всё же откажется от С-400, это станет серьёзным ударом для России и дальнейших её отношений с Индией.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда
Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Авто
АвтоВАЗ ответил, почему они не выпускают «классику»
По словам Березия, время автомобилей классической компоновки ушло, а о том, что ни под какие подушки безопасности эти машины не переделать, было официально заявлено еще 20 лет назад.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Технологии
В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем
Ученые Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН на территории Республики Бурятия провели испытания оборудования, которое станет основой многоволнового радиогелиографа на диапазон частот от 3 до 24 ГГц.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Занимающийся делом Голунова полковник имеет земли на 50-70 млн рублей
Полковник полиции Андрей Щиров, который занимается расследованием дела журналиста Meduza Ивана Голунова, и его семья имеют земельных участков на 50-70 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:08
Здоровье
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Общество
Назван средний возраст вступления в брак в России
До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Общество
Снег выпал в Мурманской области
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты
Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37