Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантамREGNUM 01:28

Как уточнили в пресс-службе Министерства труда РФ, планируется, что документ будет подписан осенью и ратифицирован всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года, передаёт РБК. В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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с чего всё началось

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
РБКвчера в 23:00

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Россия будет платить пенсии мигрантам

Газета.Ru03:24

Россия будет выплачивать пенсии иностранцам

Говорит Москва02:20

Мигранты получат российские пенсии

Московский Комсомолец01:42

Россия будет выплачивать пенсии иностранцам

Lenta.ru00:52

Россия будет платить пенсии иностранцам

URA.Ruвчера в 23:59

Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам

Российская газета02:30

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

РБКвчера в 23:00
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Общество

Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета

Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто

После рестайлинга у FAW Besturn X40 изменился экстерьер и название

Еще в минувшем году руководство концерна дало новое название суббренду Besturn. Теперь это Bestune (речь идет об авто, поставляемых в КНР).
Обновлено в 01:50
Политика

Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ

Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор просят ограничить продажу одноразовой посуды

Минприроды и Роспотребнадзор направили предложения экологической комиссии СПЧ по сокращению образования отходов, совместно выступив за ограничение продажи одноразовых изделий из пластика, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

Обновлено в 03:14
Происшествия

Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова

Евгений Фельдман для "Медузы" (CC BY 4.0) Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 15:04
Авто

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Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено 09 июня в 16:49
Армия и оружие

Покупка Индией С-400: русские будут раздражены

По оценкам индийской стороны, если Нью-Дели всё же откажется от С-400, это станет серьёзным ударом для России и дальнейших её отношений с Индией.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Авто

АвтоВАЗ ответил, почему они не выпускают «классику»

По словам Березия, время автомобилей классической компоновки ушло, а о том, что ни под какие подушки безопасности эти машины не переделать, было официально заявлено еще 20 лет назад.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Технологии

В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем

Ученые Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН на территории Республики Бурятия провели испытания оборудования, которое станет основой многоволнового радиогелиографа на диапазон частот от 3 до 24 ГГц.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Занимающийся делом Голунова полковник имеет земли на 50-70 млн рублей

Полковник полиции Андрей Щиров, который занимается расследованием дела журналиста Meduza Ивана Голунова, и его семья имеют земельных участков на 50-70 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:08
Здоровье

Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Общество

Назван средний возраст вступления в брак в России

До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Общество

Снег выпал в Мурманской области

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты

Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью

В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
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