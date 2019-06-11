Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантамREGNUM 01:28

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

с чего всё началось

Как уточнили в пресс-службе Министерства труда РФ, планируется, что документ будет подписан осенью и ратифицирован всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года, передаёт РБК. В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

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