Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭСКоммерсантъ 11:31

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

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Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.

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