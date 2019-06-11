Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭСКоммерсантъ 11:31
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить311
с чего всё началось
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»
Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Хоккей
«Питтсбург» не хочет обменивать Фила Кессела
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Фила Кессела.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Политика
Историк рассказал, как Россия и Польша могут избежать конфликта
Анджей Новак в разговоре с журналистами отметил, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "неизбежен", поскольку на протяжении веков Россия являлась "очень обременяющим соседом" Польши, а также весьма сложным соперником.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре
Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.
Обновлено в 07:56
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Электричка сошла с рельсов в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка»
Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.
Обновлено в 11:38
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Москалькова на встрече предложила обсудить возможность гуманитарные вопросы, связанные с гражданами Украины и России, которые находятся в местах несвободы и нуждаются в помощи в области медицины, контроля за соблюдением условий содержания под стражей.
Обновлено в 12:44
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено в 12:03
Политика
Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам
Глава Дагестана Владимир Васильев заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан.
Обновлено в 10:07
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16