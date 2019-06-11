Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантамГазета.Ru 05:01

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

с чего всё началось

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Это следует из письма Минтруда. Сейчас мигранты делают отчисления, но пенсии не получают.

Культура Участник шоу «Голос» найден мертвым Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Общество В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.

Общество Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Хоккей Голкипер Сохатский вернулся в «Салават Юлаев» Сохатский является воспитанником «Салавата Юлаева», он выступал за команду с 2013 по 2016 год. Затем он перешел в «Автомобилист».

Авто Почему АвтоВАЗ не устанавливает 1,8-литровый двигатель на Lada Largus За 8 лет присутствия на российском рынке универсал Lada Largus пережил настоящую ревизию своей моторной гаммы, только есть одно «но»: в ней никогда не было 1,8-литрового двигателя.

Транспорт Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Экономика Арбитражный суд отказался вводить наблюдение в отношении Utair Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа решил не вводить наблюдение в отношении Utair, как этого требовала компания «Флеш лайт капитал», передает «РИА Новости».

Общество Немцы назвали самые красивые русские имена В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.

Недвижимость Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Политика Зеленский записал обращение к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.

Происшествия Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.

Футбол «Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.