Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантамГазета.Ru 05:01

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Это следует из письма Минтруда. Сейчас мигранты делают отчисления, но пенсии не получают.
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Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
РБКвчера в 23:00

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Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Газета.Ru05:01

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URA.Ruвчера в 23:59

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Говорит Москва02:20

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