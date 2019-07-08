Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнесаРБК 01:00
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Экономика
Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции
Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Футбол
Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Россияне больше не смогут улететь в Грузию
После всех высказываний и конфликтов президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца
Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Политика
Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией
На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.
Обновлено в 03:49
Авто
ЗМЗ модернизирует свой мотор для УАЗ «Патриот» с АКПП
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Культура
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Соловьев нашел объяснение странному поведению Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев оценил видео, на котором запечатлено странное поведение украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Замгубернатора Андрей Панов: «Кузбасс не останется без „Терсинки“»
Ситуацию в своем Instagram прокомментировал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов: - Расскажу о реальной ситуации.
Обновлено в 00:08
Энергетика
Польская Orlen оценит ущерб от инцидента с «Дружбой» в ближайшие недели
Польский концерн Orlen намерен в ближайшие недели представить оценку суммы преподаваемых компенсаций от российских поставщиков нефти из-за инцидента с загрязнением сырья в нефтепроводе «Дружба», заявил глава Orlen Даниель Обайтек.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 04:06
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Общество
Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»
Обновлено вчера в 17:58
Наука
Создана первая портативная камера, которая видит поляризованный свет
У чувствительных к поляризации камер, которые используют сегодня, есть большой минус: они очень громоздки.
Обновлено 06 июля в 10:07