с чего всё началось

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Политика Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.

Экономика Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Политика Россияне больше не смогут улететь в Грузию После всех высказываний и конфликтов президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Происшествия Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

Происшествия В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Армия и оружие Узбекистан купит у России истребители Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Политика Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Политика Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.

Культура В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.

Политика Соловьев нашел объяснение странному поведению Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев оценил видео, на котором запечатлено странное поведение украинского президента Владимира Зеленского.

Общество Замгубернатора Андрей Панов: «Кузбасс не останется без „Терсинки“» Ситуацию в своем Instagram прокомментировал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов: - Расскажу о реальной ситуации.

Энергетика Польская Orlen оценит ущерб от инцидента с «Дружбой» в ближайшие недели Польский концерн Orlen намерен в ближайшие недели представить оценку суммы преподаваемых компенсаций от российских поставщиков нефти из-за инцидента с загрязнением сырья в нефтепроводе «Дружба», заявил глава Orlen Даниель Обайтек.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Политика Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России» Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Общество Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.