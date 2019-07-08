Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнесаРБК 01:00

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
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с чего всё началось
Россия вместе с другими участниками Гаагской конференции по международному частному праву 2 июля приняла
 Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам.
РБК01:00

Подробнее о событии

Россия подписала конвенцию о признании решений зарубежных судов по делам бизнеса

Дождь03:57

Россия в скором времени начнёт признавать решения иностранных судов по делам бизнеса

Эхо Москвы03:00

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

РБК01:00

Решения зарубежных судов по делам бизнеса могут быть признаны в России

Online47.ru02:43

РФ начнет признавать решения иностранных судов по бизнес-спорам

Полит.ру01:54

Россия стала более открытой для мировой экономики

Lenta.ru01:53

РФ начнёт признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Право.ру02:57
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Политика

Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Экономика

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Россияне больше не смогут улететь в Грузию

После всех высказываний и конфликтов президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Узбекистан купит у России истребители

Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Политика

Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией

На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.
Обновлено в 03:49
Авто

ЗМЗ модернизирует свой мотор для УАЗ «Патриот» с АКПП

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале

Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика

Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Культура

В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Соловьев нашел объяснение странному поведению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев оценил видео, на котором запечатлено странное поведение украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Замгубернатора Андрей Панов: «Кузбасс не останется без „Терсинки“»

Ситуацию в своем Instagram прокомментировал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов: - Расскажу о реальной ситуации.
Обновлено в 00:08
Энергетика

Польская Orlen оценит ущерб от инцидента с «Дружбой» в ближайшие недели

Польский концерн Orlen намерен в ближайшие недели представить оценку суммы преподаваемых компенсаций от российских поставщиков нефти из-за инцидента с загрязнением сырья в нефтепроводе «Дружба», заявил глава Orlen Даниель Обайтек.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Обновлено вчера в 09:51
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 04:06
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию

Обновлено в 03:13
Общество

Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»

Обновлено вчера в 17:58
Наука

Создана первая портативная камера, которая видит поляризованный свет

У чувствительных к поляризации камер, которые используют сегодня, есть большой минус: они очень громоздки.
Обновлено 06 июля в 10:07
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