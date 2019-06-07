Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяцаРИА Новости 11:47
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Турции санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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Поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.РИА Новости11:47
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Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена Азара
Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Обновлено в 16:34
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:58
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 13:00
Технологии
Резидентами инновационно-научного центра в Рязани готовы стать 20 предприятий
Еще один важный момент: уже решен вопрос с базовой площадкой, ей будет выступать наш Рязанский радиотехнический университет, который получит особый статус.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские острова
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
20 лучших и худших нарядов звезд на премии МУЗ-ТВ 2019
Не успели мы мы отойти от блеска шикарных нарядов на премии RU.TV, среди которых были как удачные, так и не очень образы, как российские знаменитости уже готовы порадовать нас новой порцией своих аутфитов.
Обновлено в 14:16
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Спорт
Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций
Сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче Лиги наций.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Экономика
Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Игры
Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge
Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик от Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Футбол
Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира
Обновлено в 11:34
Общество
Тропический ливень затопил Севастополь
Дождь в Севастополе начался вечером 6 июня. Утром он пошел сильнее и превратился в тропический ливень.
Обновлено в 07:58
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55