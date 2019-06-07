Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяцаРИА Новости 11:47
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Турции санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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Поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.РИА Новости11:47
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
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В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
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