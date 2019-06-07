Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяцаРИА Новости 11:47

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Турции санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
РИА Новости11:47

Подробнее о событии

Глава Ростеха заявил, что Россия начнет поставки С-400 в Турцию через два месяца

ТАСС13:14

Чемезов назвал примерные сроки начала поставок С-400 в Турцию

RT на русском12:44

С-400 для Турции готовы, военные обучены

Вести.Ru12:16

Глава «Ростеха» обозначил сроки начала поставок Турции С-400

РБК12:42

Названы сроки поставки С-400 Турции

Газета.Ru11:52

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

РИА Новости11:47

Глава Ростеха анонсировал начало поставок Турции С-400 через два месяца

Говорит Москва11:57
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

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Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
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Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

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Обновлено в 13:30
Гаджеты

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Политика

Глава Дагестана: Законодательство прописано для воров и коррупционеров

Глава Дагестана Владимир Васильев выступил с острой критикой законодательства Российской Федерации, сказав, что «оно написано для воров и коррупционеров».
Обновлено в 05:20
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Политика

Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Политика

Шредер: «Северный поток-2» будет построен

Сомнений в реализации "Северного потока-2" нет, заявил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном "Северному потоку -2", который проводится в рамках ПМЭФ.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
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Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе вместо полетов на Луну

Американский лидер Дональд Трамп призвал NASA сосредоточить усилия на таких крупных проектах, как Марс, а не на Луне.
Обновлено в 15:28
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Путин провёл встречу с руководителями иностранных компаний

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках ПМЭФ.
Обновлено в 13:54
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

США прекращают обучение турецких летчиков из-за покупки С-400

Обновлено в 11:17
Происшествия

СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме

В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Потери «Азова» на Светлодарской дуге — подробности

Пресс-служба карательного полка «Азов» сообщает свою версию гибели двоих боевиков в районе н.п. Новолуганское на Светлодарской дуге.
Обновлено в 05:44
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Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Футбол

Футболист «Ливерпуля» вспомнил об отказе играть в России

Обновлено в 15:24
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
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В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
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Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
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Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

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Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России

Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Обновлено в 15:23
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