Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяцаРИА Новости 11:47

Поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

с чего всё началось

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Турции санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

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