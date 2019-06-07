Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяцаИзвестия вчера в 11:57

Поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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Россия начнет поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции через два месяца. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил в пятницу, 7 июня, на полях XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

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