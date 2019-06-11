Россия начнет экспортировать пенсии за рубежРБК вчера в 23:00

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

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В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Как пенсии мигрантам в ЕАЭС платятся сегодня Сейчас на территории бывшего Советского Союза действует Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года.

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