Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубежРБК вчера в 23:00
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Как пенсии мигрантам в ЕАЭС платятся сегодня Сейчас на территории бывшего Советского Союза действует Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года.
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с чего всё началось
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
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В Сочи в Зимнем театре прошла церемония открытия юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр», в которой принял участие министр культуры России Владимир Мединский.
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