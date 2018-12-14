Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский». Об этом сообщил РБК представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

с чего всё началось

Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура. Об этом рассказал представитель главы госкомпании Алексея Миллера Сергей Куприянов, сообщает РБК.

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