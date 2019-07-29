Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57Газета.Ru 09:21
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого. Согласно имеющейся информации, Минобороны России заключило контракт на 70 боевых машин.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы
Обновлено в 04:38
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Общество
Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников
Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Правительство Японии поможет Kyoto Animation после поджога студии
Правительство Японии намерено оказать финансовую помощь компании Kyoto Animation, чью анимационную студию поджег злоумышленник.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая шокировала подписчиков новой фотографией в Instagram
В своем микроблоге Instagram российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая выставила фото, которым напугала подписчиков.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон
По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС и через несколько часов будет сведен с околоземной орбиты.
Обновлено в 07:37
Политика
Украина собирается возобновить переговоры с Россией по газу
СНБО рекомендует властям обновить состав делегации на переговорах в формате Украина – Россия – Еврокомиссия с 2020 года Украинская сторона намеревается в ближайшее время возобновить переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Цех по производству шуб горит в Пятигорске
Цех по производству меховых изделий загорелся в Пятигорске Ставропольского края днем 29 июля, сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 10:45
Общество
Петербург стал одним из самых неспящих городов России
Санкт-Петербург попал в топ-5 самых неспящих городов России. Об этом сообщают аналитики Uber.
Обновлено в 03:24
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Космос
Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами
Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19