Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57Газета.Ru 09:21

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого. Согласно имеющейся информации, Минобороны России заключило контракт на 70 боевых машин.
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В России началось серийное производство истребителей Су-57

ТАСС09:36

Российский истребитель пятого поколения запущен в серию

Вести.Ru07:52

В России начали серийное производство истребителей пятого поколения

РБК07:45

В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57

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В России началось серийное производство истребителей Су-57

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Россия начала серийное производство истребителей Су-57

News.ru07:37

В России началось серийное производство истребителей Су-57

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