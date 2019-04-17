Армия и оружие

Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в ПетербургеПятый канал 05:21

По словам источника, в конце 2018 года бюро завершило разработку проекта «Хаски» — внешнего облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. После одобрения Минобороны, «Малахит» взялся за проект «Лайка» — проводятся опытно-конструкторские работы по созданию новой подлодки.
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