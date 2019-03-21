Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларахТАСС вчера в 04:07
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
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«Интерфакс»: спрос на долларовые евробонды превышает $3 млрд, в евро — €1,6 млрд
Коммерсантъвчера в 07:01
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Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
Судя по фото, видеокарта займет в корпусе ПК пространство двух слотов и предложит четыре видеовыхода.
Обновлено вчера в 00:59
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Авто
В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Судовладелец танкера «Витязь» опроверг контакты с КНДР
Судовладелец танкера "Витязь" — российская компания "Алиса" — опроверг контакты с КНДР.
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Политика
Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году
Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Москва открывает доступ к библиотеке МЭШ по всему миру
По словам мэра, доступными для всех планируется сделать электронные сценарии уроков, интерактивные приложения, пособия и тесты, разработанные учителями.
Обновлено вчера в 10:36
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню
Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.
Обновлено в 01:04
Экономика
Объем грантов Росмолодежи увеличили более чем в семь раз
В 2018 году объем грантов составлял 379 млн руб. Госпожа Голикова отметила, что Росмолодежь является одним из крупнейших операторов грантов в России, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 21:21
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в битве лидеров Евролиги
ЦСКА обыграл "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 70:68.
Обновлено вчера в 15:07
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Авто
В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском
В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
ЕС вслед за США начал наступление на Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол
Бельгия — Россия 3:1
В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено вчера в 16:34
Технологии
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области
В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Спорт
У ИСУ нед доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су
Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий выше прожиточного минимума
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты.
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие
В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT
Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов
Обновлено 20 марта в 22:28
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48