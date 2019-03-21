Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларахТАСС вчера в 04:07

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
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ФРС помогла Минфину разместить евробонды

Ведомостивчера в 16:05

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Интерфаксвчера в 15:45

Минфин разместил еврооблигации в долларах и евро на $3 млрд и €750 млн

ТАССвчера в 15:26

Россия бьет рекорды по займам в долларах

Московский Комсомолец00:23

РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%

ПРАЙМвчера в 15:44

«Интерфакс»: спрос на долларовые евробонды превышает $3 млрд, в евро — €1,6 млрд

Коммерсантъвчера в 07:01

Россия решилась взять в долг на Западе

Lenta.ruвчера в 06:02
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Общество

Врио губернатора Челябинской области начал осмотр региона с города Коркино

Обновлено в 00:52
Гаджеты

Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

Судя по фото, видеокарта займет в корпусе ПК пространство двух слотов и предложит четыре видеовыхода.
Обновлено вчера в 00:59
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Авто

В России возобновляются продажи Ravon

В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Судовладелец танкера «Витязь» опроверг контакты с КНДР

Судовладелец танкера "Витязь" — российская компания "Алиса" — опроверг контакты с КНДР.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году

Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Москва открывает доступ к библиотеке МЭШ по всему миру

По словам мэра, доступными для всех планируется сделать электронные сценарии уроков, интерактивные приложения, пособия и тесты, разработанные учителями.
Обновлено вчера в 10:36
Космос

Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню

Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.
Обновлено в 01:04
Экономика

Объем грантов Росмолодежи увеличили более чем в семь раз

В 2018 году объем грантов составлял 379 млн руб. Госпожа Голикова отметила, что Росмолодежь является одним из крупнейших операторов грантов в России, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 21:21
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Фенербахче» в битве лидеров Евролиги

ЦСКА обыграл "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 70:68.
Обновлено вчера в 15:07
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Авто

В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9

В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском

В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

ЕС вслед за США начал наступление на Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

Бельгия — Россия 3:1

В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено вчера в 16:34
Технологии

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области

В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной

Обновлено вчера в 17:42
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Спорт

У ИСУ нед доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су

Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий выше прожиточного минимума

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты.
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие

В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов

Обновлено 20 марта в 22:28
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
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