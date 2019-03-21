Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларахТАСС 04:07

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
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Россия заняла самую крупную сумму в долларах с 2013 года

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Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

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Lenta.ru06:02
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40 человек погибли в результате крушения парома в Ираке

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Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
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На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 06:28
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк

Недавно стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
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Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Игры

Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store

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Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
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Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
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Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

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Происшествия

В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной

Обновлено в 17:42
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
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Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России

В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
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Главу Росгеологии отправили в отставку

Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Общество

«День карьеры» прошел в Политехническом институте СВГУ

В Политехническом институте Северо-Восточного государственного университета 21 марта прошел День карьеры.
Обновлено в 03:55
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.
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Футбол

Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
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