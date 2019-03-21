Россия начала размещение евробондов в евро и долларахТАСС 04:07

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

Футбол Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Авто Угнанный 12 лет назад Mercedes-Benz SL 500 был найден Автомобиль был угнан еще в 1991 году, а найден в 2019. Мерседес проехал всего 1900 километров, да и состояние модели идеально.

Футбол Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Интернет Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе» Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook.

Общество Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.

Кино Актриса Маргарита Жарова умерла «Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.

Политика Россия отказалась от транзита газа через Украину "Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.

Игры Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Политика Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

Политика Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Гаджеты Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.

Происшествия Главу Росгеологии отправили в отставку Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

Общество «День карьеры» прошел в Политехническом институте СВГУ В Политехническом институте Северо-Восточного государственного университета 21 марта прошел День карьеры.

Общество Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.

Футбол Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“» Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.