Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларахТАСС 04:07
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Происшествия
40 человек погибли в результате крушения парома в Ираке
Обновлено в 09:48
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Авто
Угнанный 12 лет назад Mercedes-Benz SL 500 был найден
Автомобиль был угнан еще в 1991 году, а найден в 2019. Мерседес проехал всего 1900 километров, да и состояние модели идеально.
Обновлено в 05:55
Футбол
Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии
В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
Обновлено в 17:35
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в битве лидеров Евролиги
ЦСКА обыграл "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 70:68.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Обновлено в 12:41
Интернет
Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»
Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook.
Обновлено в 11:53
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк
Недавно стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка.
Обновлено в 06:33
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено в 14:33
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Игры
Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store
Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.
Обновлено в 13:48
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено в 17:42
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Политика
Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Главу Росгеологии отправили в отставку
Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Общество
«День карьеры» прошел в Политехническом институте СВГУ
В Политехническом институте Северо-Восточного государственного университета 21 марта прошел День карьеры.
Обновлено в 03:55
Общество
Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.
Обновлено в 08:44
Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39
Спорт
Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42