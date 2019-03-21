Россия начала размещение евробондов в евро и долларахТАСС 04:07

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

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