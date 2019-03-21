Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларахТАСС 04:07
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
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Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Хоккей
Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Музыка
Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который был знаком с Юлией Началовой, напишет книгу об артистке.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика
ЦИК рассмотрит вопрос о передаче Грудинину думского мандата
Согласно проекту повестки заседания ЦИК России, одним из рассматриваемых вопросов станет передача вакантного мандата депутата Госдумы седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка, выдвинутого КПРФ, П.Грудинину.
Обновлено в 02:29
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Политика
Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:41
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Спорт
Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Volvo заставит водителей оставаться трезвыми
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Авто
Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson
Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года.
Обновлено в 03:59
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Влад Соколовский: «С Ритой поддерживаем теплые отношения»
Влад Сокловский рассказал о работе над клипом, который посвятил бывшей жене.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Политика
Володин отреагировал на новые санкции Украины против России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено вчера в 09:17