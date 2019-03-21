Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евроРБК 04:42
Минфин открыл книгу заявок на размещение евробондов, сообщили РБК два источника на банковском рынке. Выпуск включает долларовые облигации с погашением в 2035 году, а также доразмещение бумаг в евро с погашением в 2025 году.
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Общество
Голодец обещала создать в Минкультуры РФ службу безопасности музеев
"Произошла серьезная реорганизация — внутри Министерства культуры был назначен заместитель руководителя ведомства, в ведении которого теперь находятся вопросы безопасности", — заявила в четверг вице-премьер Ольга Голодец.
Обновлено в 07:58
Авто
Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Экономика
«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов
Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Общество
Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге
В августе Петербург и Ленинградскую область накроет аномальная жара, прогнозирует Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:47
Политика
Название жителей Астаны не изменится после переименования города
Мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что в случае переименования казахстанской столицы в Нурсултан жителей города продолжат называть астанчанами.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Кино
Появился первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 04:06
Спорт
Натан Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым
Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету
Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Политика
В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
Обновлено в 07:03
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Авто
Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla
Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Энергетика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Хоккей
Хоккеист «Барыса» Орехов выписан из больницы
Обновлено в 05:36
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40