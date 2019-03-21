Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евроРБК 06:18
Выпуск включает долларовые облигации с погашением в 2035 году, а также доразмещение бумаг в евро с погашением в 2025 году. Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
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