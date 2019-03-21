Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евроРБК 04:42
Минфин открыл книгу заявок на размещение евробондов, сообщили РБК два источника на банковском рынке. Выпуск включает долларовые облигации с погашением в 2035 году, а также доразмещение бумаг в евро с погашением в 2025 году.
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Экономика
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Политика
Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с Трампом
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Общество
Ространснадзор взыскал штрафов по системе «Платон» на 1,4 млрд рублей
Ространснадзор взыскал штрафов по системе «Платон» на 1,4 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 06:16
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Космос
Ученые: у первоскитных солнечных батарей есть слабые места
Ученые Сколтеха, Института проблем химической физики РАН, Уральского федерального университета и МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили слабые места у первоскитных солнечных батарей.
Обновлено в 05:56
Общество
Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Манчестер Сити» близок к подписанию новых контрактов с Зинченко и Зане
Как сообщает ESPN, «горожане» уже долгое время вели переговоры с Зане, однако только в последнее время стороны достигли прогресса в вопросе подписания нового контракта.
Обновлено в 06:11
Экономика
Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ
Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Авто
Toyota Camry стала самой востребованной японской машиной на рынке РФ
Toyota Land Cruiser была приобретена 859 владельцами, что на 3,6% меньше аналогичного показателя прошлого года, и модель, завершающая десятку самых востребованных японских авто в России — Nissan Almera.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
В МИД прокомментировали заявления генсека НАТО о ракете 9М729
Порог применения ядерного оружия понижается из-за действий и новой стратегии США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя высказывания генсека НАТО, который заявил, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Под Воронежем обрушилось здание котельной: погибла женщина
Один человек погиб, двое пострадали в результате обрушения котельной в Новоуманском районе Воронежской области.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
S7 Space также разрабатывает собственную ракету на основе эскизного проекта ракеты «Союз-5».
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги
Обновлено вчера в 07:38
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Энергетика
ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Политика
В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В администрации Чехова проходят обыски
Утром в здание нагрянули сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В здании администрации Чехова сейчас проходят обыски, сообщает «РЕН ТВ».
Обновлено в 04:18
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Новый президент Казахстана решил посетить Россию
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00