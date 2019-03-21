Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евроРБК 06:18
Выпуск включает долларовые облигации с погашением в 2035 году, а также доразмещение бумаг в евро с погашением в 2025 году. Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
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Обновлено в 08:49
Интернет
Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде
Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
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Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
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Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Спорт
Женская сборная России обошла Италию в Кубке наций и заняла 4-е место
Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций.
Обновлено в 13:00
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Уже на выходе политолог выкрикнул: «Россия воспрянет ото сна!»
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Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Политика
Джимми Картер стал самым долгоживущим из всех президентов США
Джимми Картеру исполнилось в четверг 94 года и 172 дня, таким образом теперь он стал самым долгоживущим американцем, занимавшим пост президента.
Обновлено в 12:56
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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Игры
GDC 2019: Epic Games показала технодемку с рейтрейсингом
На выставке GDC 2019 компания Epic Games продемонстрировала технодемо, созданное на движке Unreal Engine 4.22 с поддержкой трассировки лучей.
Обновлено в 13:53
Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
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Россияне два раза подали на вылет, допустив одну двойную ошибку и сделав один брек-пойнт.
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«Мегафон» стал партнером РФС и спонсором сборной России
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Обновлено в 13:32
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Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39
Экономика
Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств
Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
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Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
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Обновлено в 12:59
Общество
Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур
Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаем планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрения и другие товары.
Обновлено в 03:04
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Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
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Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
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Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
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