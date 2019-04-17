Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколенияПолитическая Экспертиза 01:02

Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Информация об этом была получена ТАСС от источника в российском оборонно-промышленном комплексе.

Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

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