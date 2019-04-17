Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколенияПолитическая Экспертиза 01:02
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Информация об этом была получена ТАСС от источника в российском оборонно-промышленном комплексе.
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ТАСС: В России стартовали опытно-конструкторские работы по созданию АПЛ пятого поколения
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«Малахит» начал работы по созданию многоцелевой подлодки пятого поколения
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