Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗКоммерсантъ 08:17

Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба». Нефть предназначена для переработки на белорусском НПЗ «Нафтан», заявили в концерне «Белнефтехим».

Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

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