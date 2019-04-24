Энергетика

Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском 08:17

Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан». Об этом заявили в концерне «Белнефтехим».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Белнефтехим» рассказал о возвращении поставок качественной нефти из России

Ведомости08:12

Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском08:17

Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

Коммерсантъ08:17

В Минске заявили о возобновлении подачи из России качественной нефти

РБК08:27

В Белоруссию начала поступать качественная нефть из России

Газета.Ru08:07

«Нафтан» начал получать из России качественную нефть по северной ветке «Дружбы»

ТАСС07:56

Россия начала прокачку незагрязненной нефти по северной ветке «Дружбы»

РИА Новости07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика

Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР

Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Происшествия

СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии

Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Москве задержали похитившую икону из храма женщину

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 12:04
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество

В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

В Россию приходит смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой

Обновлено в 11:04
Культура

Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, сообщил в среду директор ведомства Артем Сытник.
Обновлено в 12:26
Футбол

Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
Политика

Кличко заявил, что президент Порошенко ему понятнее, чем Зеленский

Мэр Киева признался, что голосовал за Порошенко, потому что знает, чего от него можно ждать Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Deutsche Welle, что Петр Порошенко на посту президента Украины ему понятнее, чем Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:18
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Помощник командира ЛНА Хафтара находится в Москве с гостевым визитом

Высокопоставленный помощник ливийского командира Халифы Хафтара пребывает в Москве в среду, 24 апреля.
Обновлено в 11:40
Общество

В Петербурге решили вместо судебного квартала построить Арт-парк

В Петербурге отказались от строительства «судебного квартала», вместо этого решили возвести Арт-парк, рассказал президенту Путину врио главы города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Футбол

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Обновлено в 12:32
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Саратовец снял на видео «жесткое» задержание таксиста

Обновлено в 07:34
Общество

Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное