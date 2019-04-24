Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»Политика Сегодня 08:59
Поступающий объем даст возможность обеспечить работу производственных мощностей на сниженной загрузке. Однако отмечается, что на Мозырском НПЗ ситуация не изменилась - качество нефти пока не улучшилось, уточнили в «Белнефтехиме».
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Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Обновлено в 07:47
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
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Общество
По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
Обновлено в 04:58
Происшествия
На Сахалине при пожаре погибли три сотрудника ГРЭС
Трое работников Сахалинской ГРЭС-2 погибли в четверг во время пожара в общежитии энергообъекта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ по взаимодействию со СМИ Ольга Чебыкина.
Обновлено в 20:27
Технологии
«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя
Официальный представитель компании «Яндекс» заявил о проведении тестовых испытаний нейронной системы, которая способна определить степень усталости водителя, сообщает «iReactor.ru».
Обновлено в 14:56
Политика
Маргарита Симоньян анонсировала еще один указ для беженцев из Донбасса
Буквально на днях выйдет еще один указ, касающийся беженцев из Донбасса, об этом Маргарита Симоньян поделилась на своей страничке в социальной сети.
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Происшествия
Источник рассказал о перемещениях бронепоезда Ким Чен Ына
Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына отогнали в пригород Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 23:01
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Серегину были предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте.
Обновлено в 21:44
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
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Общество
Про секс-парк, китайскую медицину и «большого брата»: история екатеринбурженки, переехавшей в Китай
Обновлено в 22:52
Политика
Глава ДНР назвал указ Путина о паспортах «важнейшей вехой»
Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ, упрощающий процедуру получения жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик российских паспортов, является «важнейшей вехой» в истории «молодых государств», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 11:41
Экономика
Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы
Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26
Политика
Бывший директор СВР рассказал о главной угрозе человечеству
Экс-директор Службы внешней разведки Вячеслав Трубников заявил, что экологические проблемы являются самой страшной угрозой человечеству.
Обновлено в 22:27
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Футбол
Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
Обновлено в 05:57
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика
Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в 1 млрд рублей
Обновлено в 20:27
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено в 16:48
Экономика
Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Наблюдательный совет алмазодобывающей компании АЛРОСА принял решение выплатить за вторую половину 2018 года 30,3 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42