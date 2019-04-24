Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»Политика Сегодня 08:59
Поступающий объем даст возможность обеспечить работу производственных мощностей на сниженной загрузке. Однако отмечается, что на Мозырском НПЗ ситуация не изменилась - качество нефти пока не улучшилось, уточнили в «Белнефтехиме».
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Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
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Ранее iReactor сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о темах переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые пройдут во Владивостоке 25 апреля.
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СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
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Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
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Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
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На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
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Общество
Прорывное образование сахалинского «Кванториума», не снившееся в 90-е
Детские технопарки по поручению президента Владимира Путина создают по всей России примерно с 2016 года — сегодня они объединены в федеральную сеть, включающую 89 учреждений в 62 регионах.
Обновлено в 18:34
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Кино
Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»
Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Политика
Активисты рассказали о попытках властей США захватить посольство Венесуэлы
Власти США в ночь на четверг могут попытаться силой занять посольство Венесуэлы в Вашингтоне, сообщили РИА Новости активисты ряда общественных организаций, которые охраняют здание дипмиссии.
Обновлено в 17:46
Футбол
Зидан составил «черный список» игроков «Реала»
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Технологии
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Обновлено в 10:05
Общество
Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов
Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Видеоигры не вредят социальному развитию детей
Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
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Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
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Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
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Британская компания Liberty House, к которой от концерна ArcelorMittal должен перейти металлургический завод в Остраве на северо-востоке Чехии, не представляется достаточно надежной, заявил в среду журналистам премьер Андрей Бабиш.
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Армия и оружие
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
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В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
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