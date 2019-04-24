Энергетика

Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»Политика Сегодня 08:59

Поступающий объем даст возможность обеспечить работу производственных мощностей на сниженной загрузке. Однако отмечается, что на Мозырском НПЗ ситуация не изменилась - качество нефти пока не улучшилось, уточнили в «Белнефтехиме».
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