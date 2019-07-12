Армия и оружие
Россия начала поставлять ЗРК С-400 в ТурциюСтрана Советов on-line 11:30
Стартовали поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Турции. 12 июля РФ начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Турцию.
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