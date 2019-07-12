Армия и оружие

Россия начала поставлять ЗРК С-400 в ТурциюСтрана Советов on-line 11:30

Стартовали поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Турции. 12 июля РФ начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Турцию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

С-400 высадились в Турции

Коммерсантъ16:28

Опубликовано видео отправки первой партии С-400 в Турцию

РИА Новости10:08

Минобороны Турции: Поставки С-400 начались

Московский Комсомолец Турция03:52

Минобороны подтвердило доставку в Турцию первых элементов С-400

РБК07:14

На турецкую авиабазу прибыли еще два самолета из РФ с компонентами С-400

Аргументы и Факты06:56

Минобороны показало погрузку С‐400 для Турции

Телеканал 360°11:12

В МО РФ сообщили, что оставшиеся части С-400 будут переданы Турции в установленные сроки

ТАСС06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено в 17:54
Происшествия

Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности

Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку

По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Общество

Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок

В конце прошлого месяца проект Baza, российское отделение Transparency International и «Новая газета» опубликовали расследование, в котором говорилось, что ведомство потратило на отели для своих сотрудников за рубежом около 20 миллионов рублей, а глава министерства Денис Мантуров жил в президентских люксах.
Обновлено в 15:31
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Игры

Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей

Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Политика

Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера

Обновлено в 10:29
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Культура

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Авто

В России Changan CS35 Plus получит оцинкованный кузов

Обновлено в 10:45
Футбол

«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

Обновлено в 15:22
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

Обновлено в 11:57
Здоровье

Ожирение матери повышает риск развития рака у ребенка

Обновлено в 15:08
Наука

Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Общество

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам

Обновлено в 10:49
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Авто

В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»

На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное