Стартовали поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Турции. 12 июля РФ начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Турцию.

Россия начала поставлять ЗРК С-400 в Турцию

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