Армия и оружие

Россия начала поставки огнеметных систем «Солнцепек» Саудовской АравииВзгляд.ру 03:53

Напомним, в 2017 году стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.
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Источник: Россия начала поставки систем «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

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