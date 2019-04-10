Армия и оружие
Россия начала поставки огнеметных систем «Солнцепек» Саудовской АравииВзгляд.ру 03:53
Напомним, в 2017 году стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.
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Россия приступила к поставкам оружия в Саудовскую Аравию: тульское - в списке
Московский Комсомолец06:09
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