Армия и оружие

Россия начала поставки «Солнцепека» в Саудовскую АравиюДеловое.ТВ 06:18

Россия начала поставки тяжелых огнеметов "Солнцепек" в Саудовскую Аравию. Как сообщает РИА Новости, первая партия огнеметов была уже отправлена. Контракт на поставку между Саудовской Аравией и Россией был подписан в 2017 году.
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Источник: Россия начала поставки систем «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

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