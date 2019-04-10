Армия и оружие
Россия начала поставки «Солнцепека» в Саудовскую АравиюДеловое.ТВ 06:18
Россия начала поставки тяжелых огнеметов "Солнцепек" в Саудовскую Аравию. Как сообщает РИА Новости, первая партия огнеметов была уже отправлена. Контракт на поставку между Саудовской Аравией и Россией был подписан в 2017 году.
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Россия приступила к поставкам оружия в Саудовскую Аравию: тульское - в списке
Московский Комсомолец06:09
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