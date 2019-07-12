с чего всё началось

Как сообщает Haberturk со ссылкой на заявление ведомства, поставка осуществляется на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара. Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.

Россия начала поставки С-400 в Турцию

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