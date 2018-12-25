Подводные испытания способного нести ядерные боезаряды стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", о разработке которого в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин, начались в России. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В России начались испытания подводного беспилотного аппарата "Посейдон", который может нести ядерную боеголовку и приводится в движение атомным реактором. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, отработка ядерной энергоустановки дрона идет под водой.

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