Путин признал устаревшим Договор о РСМДREGNUM 06:13

Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли - все. В открытую, по-честному.

Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако США использовали для выхода из него надуманные обвинения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля в Москве.

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