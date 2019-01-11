Политика

Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией
Вести.Ru
06:25

Минск хочет добиться от Москвы компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Переговоры ведутся со второй половины 2018 года. Только в преддверии Нового года прошли две продолжительные встречи президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по этому вопросу.
Вести.Ru06:25
Мария Захарова
Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 06:57

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Захарова отреагировала на слова Лукашенко о потере Москвой союзника

РБК06:35

В МИД России прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»

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Захарова: стратегический курс на укрепление отношений с Белоруссией не подлежит сомнению

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Москва отреагировала на угрозы Лукашенко

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Захарова высказалась о перспективе отношений России и Белоруссии

Газета.Ru05:09

Захарова прокомментировала слова Лукашенко о «потере союзника»

РИА Новости05:32
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Происшествия

В СК РФ рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР

Обновлено в 08:17
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.
Обновлено в 00:33
Космос

Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Финансы

Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке

Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.
Обновлено в 07:20
Политика

Макрон вслед за Трампом отказался от поездки на форум в Давос

Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет в Швейцарии с 22 по 27 января, из-за насыщенной повестки дня и протестов «Желтых жилетов».
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Обновлено в 08:11
Гаджеты

Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году

Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Общество

Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле

Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.
Обновлено в 08:15
Спорт

Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда

Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.
Обновлено в 07:07
Космос

Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета

В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Политика

Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.
Обновлено в 06:25
Транспорт

ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права

Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Потушен пожар в школе на западе Москвы

"В одном из подсобных помещений третьего этажа возник пожар на площади 10 кв.м. Он потушен", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:01
Политика

Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине

Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Во Владивостоке 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Пятнадцать человек пострадали вечером в пятницу в ДТП с маршрутным автобусом №38 во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель городского ГИБДД.
Обновлено в 06:38
Экономика

Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

Российский рубль возглавил список самых недооцененных валют мира, составленный британским журналом The Economist.
Обновлено в 04:51
Политика

США блокировали поставки материалов для российского самолета МС-21

Американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет, пишут российские СМИ.
Обновлено вчера в 00:45
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Культура

Российский сериал про андроидов продали Netflix за рекордную сумму

Обновлено в 06:58
Происшествия

В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже

Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.
Обновлено в 07:46
Авто

Ford Sollers проведет стратегическую оценку завода в Челнах

Обновлено в 05:28
Политика

Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты

В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".
Обновлено в 07:58
Политика

Губернатор Магаданской области считает политические репрессии выдумкой

Преследований россиян по политическим мотивам никогда, даже в сталинские времена, не существовало в природе, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Обновлено в 06:26
Политика

Шарий решил подать в суд на Порошенко

Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:02
Музыка

Брат Криса Кельми рассказал о последней воле музыканта

Согласно последней воле артиста — жена и сын развеют его прах над Атлантическим океаном.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Опубликовано видео столкновения рейсового автобуса и лесовоза в Коми

Авария, попавшая на видео, произошла на автодороге Сыктывкар -Троицко-Печорск в Республике Коми вечером в минувший четверг, 10 января.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Двое врачей изнасиловали фельдшера в Омске

Женщина рассказала, что она и еще двое врачей в возрасте 53-х и 56-ти лет выпивали в комнате отдыха 1 января.
Обновлено вчера в 07:36
Путешествия

Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании

Наибольшую неприязнь у граждан Германии вызывают туристы из России и Великобритании.
Обновлено в 06:57
Политика

В МИД оценили слова главы НАТО о готовности к военным мерам по ДРСМД

«В Москве с недоумением восприняли высказывания генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью норвежскому телеграфному бюро о том, что НАТО готово к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 08:10
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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