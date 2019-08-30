Экономика

РБКРБКРоссия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
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с чего всё началось

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.
РБК00:00

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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

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Московский Комсомолец03:52

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

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Россия увеличила ввоз из-за рубежа пластикового мусора

News.ru00:43

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

РБК00:00
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