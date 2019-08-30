Экономика
РБКРоссия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
Читать в источнике
Оценить162
с чего всё началось
Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
Экспресс газета 04:31
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Армия и оружие
Обновленный прицел «Содема» установят на танк Т-90
Модернизированный прицел "Содема", разработанный для комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и другой бронетехники, планируется использовать на танках Т-90.
ТАСС 03:17
Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Футбол
Игроки «Барселоны» не хотят быть частью сделки по Неймару
Трое игроков «Барселоны» отклонили предложение ПСЖ присоединиться к ним в обмен на Неймара.
Soccer.ru 05:01
Происшествия
По делу Арашуковых задержан еще один фигурант
Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
Происшествия
В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте
Один человек пострадал при обрушении горной породы в шахте Урупского ГОК в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ТАСС 05:28
Экономика
Чистый убыток IRC за I полугодие вырос в 1,6 раза
Чистый убыток IRC Ltd. (производитель железной руды на Дальнем Востоке) по итогам первого полугодия 2019 года составил 25,224 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (15,637 миллиона), следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 04:31
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Здоровье
В Китае родился ребёнок с 31 пальцем
HotGeo 05:49
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Происшествия
В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей
Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.
ТАСС 04:56
Наука
Исследование показало: геями не рождаются — геями становятся
В ходе исследования учёными были проанализированы гены почти 500 000 человек европейского происхождения.
Популярная механика 01:37
Политика
Польша, Украина и США подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, Украины и США 31 августа подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве для укрепления региональной безопасности поставок природного газа".
Инфорос 04:13
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Российская газета 05:00