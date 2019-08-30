Экономика

РБКРБКРоссия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
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с чего всё началось

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
РБК00:00

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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

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