Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

с чего всё началось

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

Футбол Спартак — Брага 1:2 В Москве пройдет ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".

Общество Spotify отложил запуск в России до конца года Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Политика Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Политика Лондон потратит 3 млн фунтов на помощь британцам в ЕС после Brexit Правительство Британии выделит 3 млн фунтов стерлингов на помощь британцам, проживающим в ЕС, по вопросам оформления документов после Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на британский МИД.

Политика Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Финансы ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб Связь-банк раскрыл стоимость плохих активов, которые госкорпорация ВЭБ.РФ выкупила с его баланса — 24,3 млрд руб. Речь идет о продаже кредитов, пяти паевых фондов, в основном занимающихся недвижимостью, а также ряда других активов, говорится в отчетности Связь-банка за первое полугодие по МСФО.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Политика Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации» В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В МВД предостерегли горожан от участия в незаконной акции 31 августа Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полиция призывает москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади: - В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади.

Политика Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Технологии Первую в России 5G сеть в масштабах города запустили в Кронштадте Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает развертывание 5G сетей в 10 городах-миллионниках к 2021 году Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запущена пилотная 5G сеть, пишет ТАСС.