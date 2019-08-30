Экономика
РБКРоссия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
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с чего всё началось
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.РБК00:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
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ТАСС вчера в 12:33
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
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Спартак — Брага 1:2
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Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
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Интерфакс вчера в 21:46
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
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Бриенна Тарт из «Игры престолов» рассказала об интимной сцене с Джейме
РЕН ТВ вчера в 20:00
Политика
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Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
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Лондон потратит 3 млн фунтов на помощь британцам в ЕС после Brexit
Правительство Британии выделит 3 млн фунтов стерлингов на помощь британцам, проживающим в ЕС, по вопросам оформления документов после Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на британский МИД.
Росбалт вчера в 22:07
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
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Вестник Кавказа вчера в 13:05
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Финансы
ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб
Связь-банк раскрыл стоимость плохих активов, которые госкорпорация ВЭБ.РФ выкупила с его баланса — 24,3 млрд руб. Речь идет о продаже кредитов, пяти паевых фондов, в основном занимающихся недвижимостью, а также ряда других активов, говорится в отчетности Связь-банка за первое полугодие по МСФО.
РБК вчера в 19:43
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
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Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости вчера в 01:45
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
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Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Общество
В МВД предостерегли горожан от участия в незаконной акции 31 августа
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полиция призывает москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади: - В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади.
Российская газета 03:05
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
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Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
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Политика
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Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
В США учредили космическое командование
Известия вчера в 19:05
Технологии
Первую в России 5G сеть в масштабах города запустили в Кронштадте
Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает развертывание 5G сетей в 10 городах-миллионниках к 2021 году Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запущена пилотная 5G сеть, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:54
Происшествия
В Приморье сель сошел на железнодорожные пути
После ливней, которые накрыли в последние дни Приморский край, на железнодорожные пути сошел сель.
Российская газета 02:25