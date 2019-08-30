Экономика
РБКРоссия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
На Украине заявили о приземлившемся в стране самолете с заключенными
Самолет с украинскими заключенными, которых Москва планирует передать Киеву, прибыл на Украину.
Lenta.ru 06:19
Футбол
«Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА
Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
Sports.ru 02:51
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Политика
Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги
Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Авто
Власти собираются увеличить транспортный налог
Счетная палата предлагает увеличить транспортный налог на дорогие машины не из перечня автомобилей с повышающим коэффициентом.
Автоновости дня 05:17
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Политика
Эрдоган допустил покупку Турцией российских Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил покупку Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американского истребителя F-35.
ИА REX вчера в 08:20
Футбол
Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
Французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» — клубы рассчитывали включить игрока в сделку по форварду Неймару.
Чемпионат 04:31
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Технологии
Хардфорк Ethereum Classic и запуск Bakkt. Главные события сентября
В сентябре произойдут события, которые могут серьезно изменить ситуацию в блокчейн-индустрии.
РБК 05:58
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме
Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Происшествия
По делу Арашуковых задержан еще один фигурант
Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Происшествия
СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 05:55
Авто
BMW показала гибридный BMW X5 xDrive45e
BMW запускает в Европе новую гибридную версию X5 для XDrive45e с подключаемым модулем, в которой используется технология eDrive четвертого поколения.
SpeedMe вчера в 23:14
Наука
Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире
Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.
Ридус вчера в 05:53
Происшествия
В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения главному инженеру Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова по делу об обрушившейся стене насосной подстанции, под которой погибли три человека, в виде залога в сумме 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Игры
The Epic Games store – Восемь новых эксклюзивов на PAX
Свежие приобретения Epic Цифровой магазин The Epic Games store не устает радовать своих покупателей горячими новинками.
Srnsk 06:10