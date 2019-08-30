Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

с чего всё началось

Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

Общество Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией Процесс переговоров об обмене заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу пока нет.

Политика Лондон потратит 3 млн фунтов на помощь британцам в ЕС после Brexit Правительство Британии выделит 3 млн фунтов стерлингов на помощь британцам, проживающим в ЕС, по вопросам оформления документов после Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на британский МИД.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.

Политика Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.

Политика Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".

Общество С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.