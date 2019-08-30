Экономика
РБКРоссия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
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с чего всё началось
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.РБК00:00
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Общество
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В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
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Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров об обмене заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу пока нет.
РБК 02:36
Политика
Лондон потратит 3 млн фунтов на помощь британцам в ЕС после Brexit
Правительство Британии выделит 3 млн фунтов стерлингов на помощь британцам, проживающим в ЕС, по вопросам оформления документов после Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на британский МИД.
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Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
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РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
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Наргиз рассказала, кто виноват в ее уходе с лейбла Максима Фадеева
Наргиз заверила, что во главе лейбла стоит не Фадеев, а Серябкина – бывшая солистка «Серебра».
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Известия вчера в 09:51
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Кино
Скончался актер Александр Числов
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Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной
По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб.
Piter.tv 02:39
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Самолет с освобожденными украинцами рано утром должен прилететь в Киев
О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщалось.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Кино
Бутылка вместо волшебной палочки. Что стало с актёрами из «Гарри Поттера»?
Руперт Гринт — Рон Уизли Руперт Гринт после "Гарри Поттера" продолжил актерскую карьеру, сыграв около десяти новых ролей.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня вчера в 06:37
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ
Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
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Футбол
«Кальяри» хочет приобрести Джованни Симеоне
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Спорт-Экспресс вчера в 10:04
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Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
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Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00