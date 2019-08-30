Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

с чего всё началось

Российские переработчики вторичного сырья нарастили закупку пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.

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