Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия на треть увеличила импорт пластикового мусора

Российские переработчики вторичного сырья нарастили закупку пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
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с чего всё началось

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК00:00

Подробнее о событии

В «Российском экологическом операторе» не видят угрозы в наращивании Россией импорта пластиковых отходов

Говорит Москва09:03

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

URA.Ru04:51

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Царьград01:55

Россия на треть увеличила ввоз зарубежного пластикового мусора

Московский Комсомолец03:52

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

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Россия увеличила ввоз из-за рубежа пластикового мусора

News.ru00:43

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

РБК00:00
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
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