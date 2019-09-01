Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России. Ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.
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Россия на месяц станет председателем в Совбезе ООН

РЕН ТВ17:10

Председательство в Совбезе ООН на месяц переходит к России

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News.ruвчера в 14:33
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