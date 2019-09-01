Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России. Ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.
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Председательство в Совбезе ООН на месяц переходит к России

Московский Комсомолец19:44

Зампостпреда России допустил участие Лаврова в заседаниях Совбеза ООН

РБК18:52

Россия стала председателем в Совбезе ООН

Известия17:38

Россия на месяц станет председателем в Совбезе ООН

РЕН ТВ17:10

Россия принимает председательство в СБ ООН, которое совпадает с неделей высокого уровня

ТАСС17:14

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

РИА Новости17:08

Лавров может принять участие в заседании СБ ООН

News.ruвчера в 14:33
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Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Российская газета 07:44
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе

По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика

Россия и Украина начали обмен пленными

В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс 29 августа в 21:55
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил женщину

"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Политика

Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Здоровье

Американка едва не умерла из-за вейпа. Ароматный пар оказался опаснее, чем мы думали

Оказалось, что плохое состояние Мэдди напрямую связано с ее пристрастием к вейпу.
Телеканал 360° 19:00
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета 13:22
Политика

ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой

Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
Говорит Москва 12:21
Происшествия

В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева

Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.
Эхо Москвы 19:08
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Происшествия

Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии

Российская газета 19:50
Здоровье

Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и раку

Западные ученые рассказали о негативных последствиях использования туалетной бумаги.
Дни24 10:02
Культура

Дрезденский бал в Петербурге объявили открытым

Как сообщает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ, Дрезденский оперный бал объявили открытым. Первыми на танцполе выступили дебютанты.
Невские Новости 16:09
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

РБК 16:52
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Происшествия

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Происшествия

Фигуранту «дела 27 июля» Губайдулину смягчили обвинение

Программисту Айдару Губайдулину, арестованному после участия в акции 27 июля, предъявлено окончательное обвинение, сообщил «Медиазоне» его адвокат Максим Пашков.
Коммерсантъ 07:06
Происшествия

При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Экономика

Родители школьников стали меньше тратить на детскую одежду и больше на книги

Средний чек родителей школьников в магазинах детской одежды в августе снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,8 тыс. рублей.
ТАСС 17:09
Армия и оружие

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня 17:16
Политика

Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.
Телеканал 360° 16:42
Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
ЖКХ

В Москве завершили подготовку к отопительному сезону

В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 03:36
Авто

Составлен топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке

МедиаПоток 08:24
Футбол

«МЮ» и «Саутгемптон» сыграли вничью в 4-м туре АПЛ

Советский спорт 09:43
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