Политика
Россия может запретить экспорт леса в КитайИзвестия 00:03
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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с чего всё началось
Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Ведомостивчера в 17:24
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Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Политика
Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС
«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», – написал советник президента в Facebook.
Обновлено в 07:05
Космос
Илон Маск назвал цену марсианского города
Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено 13 августа в 10:21
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В Госдуме ответили на обвинения Болтона в краже технологий
Ранее помощник президента США по нацбезопасности заявил, что Россия якобы ворует американские технологии, связанные с созданием гиперзвукового оружия Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой якобы пытается украсть Россия, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:37
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Наука
Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году
Объем выбросов основных парниковых газов в прошлом году побил рекорд, их влияние на глобальное потепление усилилось на 43% по сравнению с 1990-м годом, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества.
Обновлено 12 августа в 21:06
Политика
Путин обсудил вопросы безопасности в Персидском заливе с эмиром Катара
Владимир Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудили вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Обновлено в 06:55
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
США хотят разрушить систему контроля над вооружениями, заявил Лавров
США стремятся разрушить систему контроля над вооружениями, чтобы развязать себе руки и избавиться от всех международных обязательств в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Американские военные заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Третья ступень европейской ракеты Ariane 4 взорвалась на околоземной орбите в середине июля, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 06:23
Футбол
Амир Натхо прекратил сотрудничество с БАТЭ
Полузащитник Амир Натхо покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Наука
Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Обновлено в 07:02
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48