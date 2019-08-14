Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

с чего всё началось

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Россия может запретить экспорт леса в Китай

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