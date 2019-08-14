Политика
Россия может запретить экспорт леса в КитайИзвестия 00:03
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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с чего всё началось
Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Ведомостивчера в 17:24
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Киберспорт
Smile дал прогноз на групповой этап The International 2019
Обновлено в 02:28
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Футбол
За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду
Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.
Обновлено в 09:54
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Жуковском работала система отпугивания птиц в момент взлета А-321
При взлете из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели.
Обновлено в 05:09
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери
Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Китае четыре человека погибли в результате горного обвала
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Космос
Дочери Гагарина подарили Королеву красный телефон
Появилось мультимедиа: посетители увидят фильм-реконструкцию о полёте Юрия Алексеевича Гагарина.
Обновлено вчера в 04:47
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Футбол
«СЭ»: «Спартак» заплатил за Тила 15+1 млн евро
Обновлено в 10:38
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56