Политика

Россия может запретить экспорт леса в КитайИзвестия 00:03

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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с чего всё началось

Интервью министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина «Ведомостям». Главное

Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
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