Политика

Россия может запретить экспорт леса в КитайИзвестия 00:03

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Читать в источнике
Комментировать673
с чего всё началось

Интервью министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина «Ведомостям». Главное

Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Ведомостивчера в 17:24

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали заявление Минприроды о возможном запрете на экспорт леса в Китай

RT на русском08:16

Глава комитета Госдумы сомневается в возможности реализации запрета экспорта леса в Китай

ТАСС06:18

Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Газета.Ru02:30

Россия может запретить экспорт леса в Китай

РИА Новости03:06

Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

РБКвчера в 22:15

Китаю предложили восстановить вывезенный из России лес

URA.Ruвчера в 18:57

Минприроды пригрозило запретить экспорт леса в КНР из-за черных лесорубов

Интерфаксвчера в 19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Ида Галич подтвердила, что беременна

Обновлено в 03:58
Происшествия

В Кремле рассказали о госнаградах для пилотов, посадивших А321

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли пилоты самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", которые посадили самолет после попадания птиц в двигатели, представлены к наградам.
Обновлено в 05:51
Космос

«Роскосмос» перенес запуск миссии на Марс из-за аварии на испытаниях

Обновлено в 07:46
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым

Более трети пассажиров самолета, направлявшегося в Симферополь из аэропорта Жуковский и совершившего аварийную посадку, отказались лететь в Крым другим рейсом.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян прооперирован

Обновлено в 07:43
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома

Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Обновлено в 05:57
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Политика

Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК

Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве

Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 07:09
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика

Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США

Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
Обновлено в 05:46
Кино

Новый мод для «Ведьмака» дает главному герою внешность Генри Кавилла

Обновлено в 02:41
Энергетика

«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто

Обновлено 13 августа в 19:56
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов

Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321

Обновлено в 04:47
Музыка

Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi

Обновлено в 08:16
Происшествия

Пожар в петербургском рыбном цехе локализован

Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное