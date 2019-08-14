Политика
Россия может запретить экспорт леса в КитайИзвестия 00:03
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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с чего всё началось
Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Ведомостивчера в 17:24
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Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила, что беременна
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Кремле рассказали о госнаградах для пилотов, посадивших А321
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли пилоты самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", которые посадили самолет после попадания птиц в двигатели, представлены к наградам.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым
Более трети пассажиров самолета, направлявшегося в Симферополь из аэропорта Жуковский и совершившего аварийную посадку, отказались лететь в Крым другим рейсом.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК
Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика
Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США
Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
Обновлено в 05:46
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321
Обновлено в 04:47
Происшествия
Пожар в петербургском рыбном цехе локализован
Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".
Обновлено в 08:00