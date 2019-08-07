Экономика
Россия может заместить Китаю американские товары, заявил ОрешкинРИА Новости 05:24
Российские товары могут заменить американские в условиях торговой войны Китая с США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Он отметил, что Китай считает Россию, в отличие от США, надежным поставщиком любой продукции.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Он оказался строителем
В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Это строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером, сообщает Mirror.
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Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
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Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
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Футбол
Краснодар — Порту 0:0 (2-й тайм)
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Ксения Собчак показала, как двухлетний сын парится в бане
Ксению Собчак никак не смутил тот факт, что они находятся на жарком курорте. Звезда показала, как попарилась в бане вместе с сыном.
Обновлено в 06:00
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Наука
Специалисты предсказали разрушение саркофага Чернобыльской АЭС
Обновлено в 13:40
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Обновлено в 09:13
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
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Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено в 08:34
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 10:16
Кино
Режиссер «Дэдпула» пообещал продолжение без «взрослого» рейтинга
Фильмы об антигерое Дэдпуле вполне могут обойтись без «взрослого» рейтинга R, считает режиссер Дэвид Литч.
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Футбол
Мамин перешел из «Спартака» в «Урал»
Защитник Артем Мамин стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Спартак".
Обновлено в 11:44
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Здоровье
В Ростовской области 48 человек заболели геморрагической лихорадкой
С начала года из-за клещей 48 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой.
Обновлено в 07:04
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Обновлено в 06:29
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Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34