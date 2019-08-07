Экономика

Россия может заместить Китаю американские товары, заявил ОрешкинРИА Новости 05:24

Российские товары могут заменить американские в условиях торговой войны Китая с США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Он отметил, что Китай считает Россию, в отличие от США, надежным поставщиком любой продукции.
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