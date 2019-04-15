Политика
Россия может выплатить долг Совету ЕвропыРоссийская газета 02:25
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Политика
МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров
Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Общество
В Москве стартовала акция по раздельному сбору мусора
Акция по раздельному сбору мусора "Разделяй и используй" стартовала в Москве, она продлится две недели, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву
Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
Политика
В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет
Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка
Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:24
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество
К выходным в Москве потеплеет до +19
Выходные обещают быть особенно приятными. Обойдется без осадков, в обеденные часы столбики термометров поднимутся до +19 градусов.
Обновлено в 04:30
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Гидрометцентр: Апрельское похолодание москвичам не грозит
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что скандинавский антициклон принесет в столицу температуру выше + 10 С. Жителей центральной части России предупредили о похолодании до - 12 С. По сообщению синоптиков, ухудшение погоды связано со скандинавским антициклоном.
Обновлено в 02:16
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Париже взрыв прогремел в жилом доме
ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.
Обновлено в 04:14
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Политика
В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом
В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Политика
Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве
Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.
Обновлено 12 апреля в 12:54
Политика
Трамп собрал $40 млн на свое переизбрание
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Общество
Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля
Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Как НАТО планирует защищать украинские корабли в Чёрном море
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры
Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50