Политика

Россия может выплатить долг Совету ЕвропыРоссийская газета 02:25

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Россия может выплатить долг Совету Европы, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:33

СМИ сообщают о готовности России выплатить долг Совету Европы

Газета.Ru02:10

В Совфеде назвали условие выплаты долга Совету Европы

РБК00:46

СМИ не исключили возможности выплаты Россией долга Совету Европы

RT на русском02:20

РФ готова выплатить Совету Европы €60 млн долга при выполнении своего условия

Life.ruвчера в 23:00

Россия назвала условия, при которых отдаст долг €60 млн Совету Европы

РЕН ТВвчера в 23:32

Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

Известиявчера в 18:35
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Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

В России умерла вдова Слободана Милошевича

В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Экономика

Рынок микрофинансирования ждет сокращение

Рынок микрофинансирования ждет сокращение По итогам 2018 года микрофинансовый рынок показал значительный рост.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Авто

Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня

Автомобиль будет продан на аукционе Barrett-Jackson 28 июня.
Обновлено в 02:13
Кино

В работе Amediateka произошел сбой во время премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено вчера в 03:31
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено вчера в 05:34
Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено в 02:09
Музыка

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Общество

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Расчёты ЗРК С-300 «Фаворит» отразили ракетный удар условного противника

Обновлено вчера в 14:42
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Теннис

Дьяченко поднялась в рейтинг WTA

Обновлено в 02:54
Недвижимость

В российских регионах дорожает вторичное жилье

В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Космос

Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая

Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.
Обновлено в 02:15
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ»

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зону

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено вчера в 10:34
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