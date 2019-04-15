Политика
Россия может выплатить долг Совету ЕвропыРоссийская газета 02:25
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Общество
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В России умерла вдова Слободана Милошевича
В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Экономика
Рынок микрофинансирования ждет сокращение
Рынок микрофинансирования ждет сокращение По итогам 2018 года микрофинансовый рынок показал значительный рост.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах
В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Авто
Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня
Автомобиль будет продан на аукционе Barrett-Jackson 28 июня.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой
Обновлено вчера в 03:31
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено в 02:09
Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Общество
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Расчёты ЗРК С-300 «Фаворит» отразили ракетный удар условного противника
Обновлено вчера в 14:42
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Теннис
Дьяченко поднялась в рейтинг WTA
Обновлено в 02:54
Недвижимость
В российских регионах дорожает вторичное жилье
В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Космос
Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая
Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.
Обновлено в 02:15
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ»
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено вчера в 10:34